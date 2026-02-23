Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Sergio Lagos habla por primera vez sobre su quiebre con Nicole: "Seguimos siendo amigos"

  • Por Morella Rivas
Sergio Lagos habla por primera vez sobre su quiebre con Nicole: 'Seguimos siendo amigos' Instagram @nicolemusica @sergiolagos

Sergio Lagos ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre su separación de la cantante Nicole, una noticia que reveló a mediados de febrero la periodista Cecilia Gutiérrez.

La comunicadora dijo en un video de Instagram que conversó con el presentador, quien descartó una infidelidad y confirmó el quiebre por "desgaste natural" luego de veinte años de matrimonio y dos hijos. 

Lo más visto de Entretenimiento

La relación de Sergio Lagos con Nicole tras separación

Durante el lanzamiento de la nueva temporada de su programa "Power Trío" con Jean Philippe Cretton y Rayén Araya en Viña del Mar, la prensa abordó a Sergio Lagos para consultarle sobre su situación actual con Nicole.

Instagram @sergiolagos

"Solo te puedo decir lo que es. Con Denisse o Nicole somos amigos, compañeros, partners, padres. Compartimos una vida hermosa llena de grandes momentos, vamos a seguir compartiendo una vida hermosa y llena de otros futuros grandes momentos", declaró, según Las Últimas Noticias (LUN).

"Estamos distanciados, pero seguimos siendo amigos. Tenemos una vida en común y la vamos a seguir teniendo. Nosotros tenemos hijos en común, tenemos una vida y afortunadamente lo que vivimos no es desde el plano de la batalla, ni de la discusión. Estamos bien porque optamos por esto", enfatizó. 

Ir a la siguiente nota

Sergio y Denisse Laval -nombre real de Nicole- se casaron en el año 2011 y tienen dos hijos adolescentes, León y Nicole. Según LUN, el animador dijo que, pese a que ambos son figuras públicas, prefieren mantener el asunto en privado.

Todo sobre Celebridades chilenas

Leer más de

Minuto a minuto