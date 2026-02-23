Sergio Lagos habla por primera vez sobre su quiebre con Nicole: "Seguimos siendo amigos"

23 feb. 2026 - 13:55 hrs.

Sergio Lagos ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre su separación de la cantante Nicole, una noticia que reveló a mediados de febrero la periodista Cecilia Gutiérrez.

La comunicadora dijo en un video de Instagram que conversó con el presentador, quien descartó una infidelidad y confirmó el quiebre por "desgaste natural" luego de veinte años de matrimonio y dos hijos.

La relación de Sergio Lagos con Nicole tras separación

Durante el lanzamiento de la nueva temporada de su programa "Power Trío" con Jean Philippe Cretton y Rayén Araya en Viña del Mar, la prensa abordó a Sergio Lagos para consultarle sobre su situación actual con Nicole.

Instagram @sergiolagos

"Solo te puedo decir lo que es. Con Denisse o Nicole somos amigos, compañeros, partners, padres. Compartimos una vida hermosa llena de grandes momentos, vamos a seguir compartiendo una vida hermosa y llena de otros futuros grandes momentos", declaró, según Las Últimas Noticias (LUN).

"Estamos distanciados, pero seguimos siendo amigos. Tenemos una vida en común y la vamos a seguir teniendo. Nosotros tenemos hijos en común, tenemos una vida y afortunadamente lo que vivimos no es desde el plano de la batalla, ni de la discusión. Estamos bien porque optamos por esto", enfatizó.

Sergio y Denisse Laval -nombre real de Nicole- se casaron en el año 2011 y tienen dos hijos adolescentes, León y Nicole. Según LUN, el animador dijo que, pese a que ambos son figuras públicas, prefieren mantener el asunto en privado.

