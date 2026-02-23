Viña 2026 triplica en audiencia a su competencia en noche inaugural de Viña 2026

23 feb. 2026 - 13:25 hrs.

En su primera noche, el Festival de Viña del Mar 2026 arrasó y triplicó a su competencia directa según los datos oficiales Kantar Ibope, con un rating promedio de 1.572.594 personas por minuto y con un alcance total de 4.650.640 personas. El peak fue de 2.464.029 promedio, convirtiéndose también en el peak histórico de un programa de televisión bajo el nuevo sistema de medición de audiencias.

De esta manera, entre las 21:30 y las 03:53, el registro de promedio de personas por minuto fue el siguiente:

MEGA: 1.572.594

TVN: 121.748

CHV: 409.347

Canal 13: 198.579

El registro digital de la noche inaugural alcanzó las 60.476.571 visualizaciones de todos los contenidos en plataformas digitales de Mega y Meganoticias. Además, nuestro React de Viña 2026 alcanzó el primer lugar de transmisiones en vivo de YouTube a nivel mundial según la plataforma Playboard.

Registro por presentaciones de artistas

La presentación de Gloria Estefan, entre las 22:15 y las 23:47 horas, promedió 1.919.385 personas por minuto, con peak de 2.039.677. En ese mismo horario, CHV promedió 875.598 personas por minuto, Canal 13 obtuvo 283.328 y TVN 200.944 personas.

El espectáculo de Stefan Kramer, entre las 00:29 y las 02:01 horas tuvo un registro promedio de 2.135.079 personas por minuto. Además, el imitador obtuvo el peak máximo de la jornada con un promedio de 2.464.029 personas por minuto. En ese mismo horario, CHV promedió 233.302 personas por minuto, Canal 13 llegó a 124.089 personas por minuto y TVN promedió 65.351 personas por minuto.

En el cierre de la jornada, Matteo Bocelli sostuvo la atención de la audiencia incluso en la madrugada. El espectáculo del italiano promedió 631.492 personas por minuto con peak de 766.101 a las 02:57 horas. En ese horario, CHV promedió 61.426 personas por minuto, Canal 13 48.984 y TVN 17.078 personas promedio por minuto.

Además, las competencias tuvieron altos números, logrando la competencia internacional un promedio de 1.922.298 personas promedio por minuto, mientras que la competencia folklórica ponderó 883.608 personas promedio por minuto.

El Festival de Viña del Mar continúa esta noche con las presentaciones de Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo, además de las tradicionales competencias.

