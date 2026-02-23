"Mi cuore está con él": La emotiva reacción de Marianne Schmidt en pleno show de Matteo Bocelli en Viña 2026

23 feb. 2026 - 08:35 hrs.

Uno de los actos más esperados durante la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2026 fue el italiano Matteo Bocelli.

Bocelli llegaba con una alta expectativa a su estreno en solitario en la Quinta Vergara, luego de su presentación de 2024 junto a su padre, el tenor Andrea Bocelli.

Pese a que su show partió de manera tardía, a eso de las 02:54 de la madrugada del lunes, el público se mantuvo para recibir con los brazos abiertos al joven y vitorear su nombre.

La reacción de Marianne Schmidt en plena Quinta tras show de Matteo Bocelli

Ese fue el caso de la periodista de Mega, Marianne Schmidt, quien, en una posición privilegiada en la Quinta Vergara, gozó de la presentación del italiano.

"Mi cuore está con Matteo", expresó en medio del show al equipo de Con Gusto a Viña, asegurando que esperaba estar más cerca de él. De hecho, solo minutos después se lamentó de no haber aprovechado la oportunidad para bailar con Bocelli.

"Sigo llorando porque no logré abrazarlo ni bailar con él, lo tuve aquí (frente a frente), amigo", reconoció, para luego afirmar que, pese a haber compartido espacio con él en Only Viña, lo que esperaba era "abrazarlo".

