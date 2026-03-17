Jorge Valdivia desmiente foto y arremete contra la prensa: "El chequeo de fuentes quedó como un recuerdo"

17 mar. 2026 - 16:25 hrs.

Jorge Valdivia no se quedó callado ante la difusión de unas supuestas imágenes suyas con una mujer. “Es evidente que no soy yo”, dijo el exdeportista en una historia de Instagram, donde arremetió contra la prensa por no verificar la veracidad de la información.

En la imagen se observa supuestamente a Valdivia en una discoteca, besando a una chica cuyo perfil no es reconocible. La foto fue compartida inicialmente desde una cuenta de farándula y chismes con más de 300 mil seguidores.

¿Por qué se enojó Jorge Valdivia?

El problema del exfutbolista nacional no fue solamente con la cuenta que originalmente compartió la imagen: “Se entiende que (ellos) funcionan como una cloaca abierta: llega, se publica. Sin preguntas, sin filtro, ni mucho más”.

Su mayor molestia fue porque “portales que uno suponía más serios” replicaron la información. Con ello citó varios medios de comunicación, así como los nombres y apellidos de los periodistas que publicaron notas al respecto.

“Decidieron sumarse sin el mínimo chequeo. Copiar, pegar y publicar. El chequeo de fuentes quedó como un recuerdo del periodismo”, manifestó.

Instagram @jorgitovaldivia

¿La nueva pareja de Valdivia?

Aunque el comentarista deportivo desmintió la fotografía, la posibilidad de que él tenga una nueva pareja es muy latente.

De acuerdo a La Cuarta, su exesposa, Daniela Aránguiz, soltó una afirmación que dejó muchas dudas al aire en una entrevista: “Si él está con una pareja, lo felicito y le deseo lo mejor (...) Mientras quieran y tengan buena onda con mis hijos, como ella, siempre va a tener mi cariño”.

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