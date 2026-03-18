Clemente le expresará a Montes sus dudas sobre culpabilidad de Raúl en el capítulo 256 de El Jardín de Olivia

18 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el avance del capítulo 256 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se reunirá con la fiscal Montes (Susana Hidalgo).

El mayor de los hermanos Walker expresará sus dudas sobre la confesión de Raúl (César Caillet), considerando que hay cosas a las que no podría haber tenido acceso para cometer el crimen, como la morfina o la entrada a la clínica sin ser visto.

En tanto, Montes solo escuchará sin decir ninguna palabra.

El Jardín de Olivia

Diana se quebrará

Tras la confesión de Raúl, Clemente irá a la casa de Diana (Nicole Espinoza), donde ella se derrumbará en sus brazos.

"Abrázame fuerte, no quiero soltarte. Quiero quedarme así para siempre. Siento que ya no me quedan fuerzas", le dirá.