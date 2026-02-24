Millaray Viera cuenta cómo se recuperó de la crisis tiroidea que complicó su vida: "Me siento más fuerte"

24 feb. 2026 - 12:50 hrs.

Los espectadores de la Gala de Viña 2026 vieron a Millaray Viera desfilar con naturalidad y soltura en alfombra roja, vestida con un elegante diseño negro.

Sin embargo, meses atrás no podía levantarse ni caminar, consecuencia de una crisis tiroidea. En ese momento le diagnosticaron hipertiroidismo de Graves-Basedow, una enfermedad autoinmune.

Luego de mucho esfuerzo y paciencia Millaray siente que recobró sus fuerzas. "Estoy mucho mejor. La verdad, estoy en un punto en el que puedo hacer una vida normal", declaró a Las Últimas Noticias (LUN), una entrevista que le sacó lágrimas, según dijo en sus historias.

La recuperación de Millaray Viera

"Al comienzo estuve hospitalizada, después en reposo, luego reposo relativo y en esa instancia volví a trabajar de a poquito, según mi cuerpo me lo fuera permitiendo", recordó.

Y es que, a pesar de su complicada situación de salud Viera nunca dejó de trabajar, pues debe sostener a sus dos hijas. "Afortunadamente con pegas como las de las redes sociales, que requieren menos esfuerzo físico, me pude mantener este tiempo", destacó.

Instagram @millarayviera

Una de las herramientas de las que se valió para su recuperación fue el entrenamiento, pero al principio era imposible.

"Yo estaba completamente débil (...) porque una tormenta tiroidea te consume el músculo. Tenía muy poca masa muscular, lo que no me permitía hacer ningún tipo de actividad física; no me permitía caminar. En su momento, no me permitía pararme de una silla", rememoró.

"El corazón se acelera demasiado, uno vive con taquicardia (...) Así que me alegra muchísimo poder estar haciendo ejercicio. Estoy súper enfocada en los ejercicios de fuerza, más que en los cardiovasculares, y ha sido increíble, a todo nivel. Me siento mucho más fuerte", apuntó.

"Ahora me siento en condiciones de enfrentar cualquier tipo de desafío”, afirmó con entusiasmo.

