Con vestido lencero y botas vaqueras: Kel Calderón y su look más boho-chic en el concierto de Chappell Roan
Chappell Roan es una de las estrellas pop más prometedoras del momento y su concierto en Chile fue la confirmación de ello. Con una puesta en escena vibrante, la artista deslumbró a todos sus fans locales, entre ellos a Kel Calderón.
Llena de emoción por ver a una de sus artistas favoritas, la influencer y abogada asistió al show de Chappell con un look que no pasó desapercibido gracias a sus vibras bohemias y chic.
Look de Kel Calderón para ver a Chappell Roan
En las fotos que Kel compartió en su cuenta de Instagram, ella lució fresca con un vestido negro lencero con detalles de encaje y una apertura lateral. Esta prenda la complementó con botas de vaqueras cortas negras.
Los detalles que más llamaron la atención fueron un bolso de cuero anaranjado, su cabello trenzado con un pañuelo estampado y su pulsera. "Agregándole el toque festivalero a mi look con esta pulsera de charms que amé", escribió en su post.
"Siempre traten de personalizar sus looks o darles su toque personal ¡aunque solo lo sepan ustedes!", señaló sobre su look en una de sus historias de Instagram.Ir a la siguiente nota
Y sobre la presentación de Chappell Roan, Kel resumió su emoción de la siguiente forma: "Si es que antes me gustaba, ahora la amo con todo mi ser. Qué tremenda que es en el escenario".
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de