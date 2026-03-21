Con vestido lencero y botas vaqueras: Kel Calderón y su look más boho-chic en el concierto de Chappell Roan

21 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Chappell Roan es una de las estrellas pop más prometedoras del momento y su concierto en Chile fue la confirmación de ello. Con una puesta en escena vibrante, la artista deslumbró a todos sus fans locales, entre ellos a Kel Calderón.

Llena de emoción por ver a una de sus artistas favoritas, la influencer y abogada asistió al show de Chappell con un look que no pasó desapercibido gracias a sus vibras bohemias y chic.

Look de Kel Calderón para ver a Chappell Roan

En las fotos que Kel compartió en su cuenta de Instagram, ella lució fresca con un vestido negro lencero con detalles de encaje y una apertura lateral. Esta prenda la complementó con botas de vaqueras cortas negras.

Instagram @k3lcalderon

Los detalles que más llamaron la atención fueron un bolso de cuero anaranjado, su cabello trenzado con un pañuelo estampado y su pulsera. "Agregándole el toque festivalero a mi look con esta pulsera de charms que amé", escribió en su post.

"Siempre traten de personalizar sus looks o darles su toque personal ¡aunque solo lo sepan ustedes!", señaló sobre su look en una de sus historias de Instagram.

Y sobre la presentación de Chappell Roan, Kel resumió su emoción de la siguiente forma: "Si es que antes me gustaba, ahora la amo con todo mi ser. Qué tremenda que es en el escenario".

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