Karen Paola rompe en llanto de agradecimiento en sus redes sociales: "Yo estaba realmente perdida"

27 abr. 2026 - 17:30 hrs.

Karen Paola subió un emocionante video a redes sociales donde simplemente agradecía por buena que ha sido la vida con ella durante el último tiempo.

Sin entregar un contexto claro, la cantante nacional posteó un registro en sus historias de Instagram donde daba a entender que algo muy bueno había pasado, pero de momento no lo quería mencionar, ya que solo quería agradecer.

"Ok, soy llorona, sí, está oficial y certificado, pero no me importa porque hoy les quiero contar que no todas las lágrimas son de pena, de tristeza ni de rabia, ni de frustración o asociadas a sentimientos negativos", partió diciendo.

La emoción de Karen Paola

"Ahora yo estaba llorando, pero por alegría, como de felicidad, de agradecimiento porque le estaba dando las gracias a Dios de lo hermoso que ha sido conmigo, de cómo no ha soltado mi mano", dijo en un principio.

Dicho esto, agregó que recordó "todos esos momentos en los que yo estaba realmente perdida y le pedía con desesperación ciertas cosas, y no llegaban; yo pensaba que él no me escuchaba, pero en realidad él estaba preparándome, me estaba forjando para yo poder recibir todo lo que ahora él me está entregando".

"Gracias, Dios mío, por todo lo que me das", cerró Karen Paola, adjuntando una fotografía de ella sonriendo.

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