"Es de esas mujeres...": Karol Lucero elogia a Catalina Vallejos por su candidatura a Miss Universo Chile 2026

27 abr. 2026 - 15:30 hrs.

Karol Lucero abordó la candidatura de Catalina Vallejos al Miss Universo Chile 2026, quien representará a la comuna de La Reina.

Recordemos que la exYingo anunció hace unas semanas su candidatura oficial para reina de belleza por nuestro país y representarlo en el Miss Universo 2026.

Instagram @catavallejos

En ese contexto, una expareja de Vallejos habló sobre la nueva aventura de la influencer.

Karol Lucero y participación de Cata Vallejos en Miss Universo Chile

Se trata de Karol Lucero a quien le consultaron su opinión sobre la candidatura de Cata Vallejos.

"¿Qué opinas que tu ex Cata Vallejos sea Miss Chile... podrá? ¿Tiene las condiciones?", escribió un usuario en la ya clásica caja de preguntas de Instagram.

"No me gusta hablar mucho de mis exparejas, sin embargo, esto tiene otra connotación", partió contestando Karol.

En esa línea, el comunicador indicó que el concurso de belleza "ha tenido una relevancia bastante diferente a cómo era antes, desde Celeste Viel, Emilia (Dides) o la representación de Inna Moll, que han sido espectaculares".

En cuanto a Vallejos, apuntó que es "de esas mujeres que puede hacer lo que quiera, conseguir lo que quiera, tiene todas las herramientas".

"Debe ser una de las mujeres más guapas de las últimas dos décadas en Chile, entonces tiene todas las herramientas intelectuales y físicas para ser una gran representante de nuestro país", concluyó. Karol Lucero.

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