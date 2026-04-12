¡Va por la corona! Catalina Vallejos anunció su participación en Miss Universo Chile

12 abr. 2026 - 14:18 hrs.

Catalina Vallejos encendió las redes sociales al anunciar que participará en Miss Universo Chile, representando a la comuna de La Reina.

Hace un tiempo que la influencer venía lanzando pequeñas pistas de una posible carrera en el concurso de belleza que ha tenido a figuras como Inna Moll y Emilia Dides.

La noticia fue contada a través de un video. Al comienzo apareció a contraluz, para posteriormente revelar que era ella y que tenía todas las ganas de ser la próxima reina de belleza de nuestro país.

Las palabras de Cata Vallejos

En la publicación de la cuenta de Instagram, la Miss Universo La Reina entregó más detalles de lo que será su participación.

"No es solo una corona... es historia, es legado, es poder. Hoy nace una nueva reina, el mundo tiene un nuevo nombre que recordar. No viene solo a llevar una corona, viene a dejar una huella. Una historia que empieza hoy y un legado que nadie podrá olvidar", se mencionó en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss universo La Reina (@missuniversolareina2026)

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios y uno llamó fuertemente la atención, el de Emilia Dides, quien es su amiga cercana.

"Sigue entregándolo todo y poniéndole amor a este certamen tan especial, que resalta lo mejor de cada mujer y nos invita a admirarnos y crecer juntas. A darlo todo", expresó la también cantante.

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