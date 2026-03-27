Carla Ballero revela diagnóstico que comparte con su hermano Álvaro: "Entendí muchas cosas"

27 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Carla Ballero recibió recientemente un parte médico que la hizo descubrir más no sólo de sí misma, sino de la profunda conexión que tiene con su hermano Álvaro.

Al igual que el exchico reality, la panelista de farándula se enteró que tiene Trastorno del Espectro Austista (TEA): “Él tiene un nivel bastante más alto que yo, pero sí, me diagnosticaron y entendí muchas cosas”.

Cabe destacar que esta no es la única situación médica que ha enfrentado. La comunicadora tuvo un cáncer de mama triple negativo. El año pasado, además, estuvo al borde de la muerte por una complicación de salud que la llevó a la UCI.

La condición de Carla Ballero

La actriz, una vez supo de su condición de salud mental, comprendió el por qué de sus “tocs y poca sociabilidad”.

@‌carlaballeroa

“Verdaderamente, la gente me altera. Soy súper (feliz) de estar en mi casa; no salgo, solo si es que tengo que trabajar (...) Es que el ser humano me parece muy desagradable. Yo, por mí, no tendría por qué relacionarme”, reveló en una entrevista concedida a Tiempo X.

Aunque Carla ahora entiende más sus propias actitudes, no deja de sorprenderse ante esta realidad que tiene que asumir a sus 46 años.

“Y es raro porque, a los 20 años, en algún momento de mi vida, era muy social porque tenía que serlo. Tenía mucho trabajo, (estaba) muy expuesta, pero siempre me costaba, era como: ‘¿Por qué tengo que hacer esto?'”, manifestó.

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