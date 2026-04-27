"No vean el video": La tajante opinión de Kathy Contreras por videos filtrados de Sinaka

27 abr. 2026 - 12:30 hrs.

La modelo nacional Kathy Contreras salió al paso de las preguntas constantes que estaba recibiendo por los videos íntimos que se filtraron del cantante urbano Sinaka.

Y es que Contreras es pareja desde hace años del padre del joven artista. Sin embargo, en más de una ocasión ha pedido que no se le llame "madrastra", ya que nunca han tenido una relación que suponga dicho título para ella.

De todas formas, las personas no la han dejado en paz desde la filtración de dichos videos, por lo que ella decidió hablar y poner atención en un particular detalle.

La opinión de Kathy Contreras por videos de Sinaka

"En el video anterior donde hacen alusión de cómo la tendrá mi marido si es el papá de Sinaka, sí, me da un poco de risa, es divertido, pero lo que me sorprende es la cantidad de memes y de videos donde que se hable de alguien que la puede tener grande", partió diciendo la modelo.

Dicho esto, fue súper enfática en decir que esto le llama la atención: "Me sorprende el falocentrismo que todavía existe en esta sociedad, o sea, puros premios, puros trofeos para alguien si la tiene grande".

Finalmente, mantuvo su postura respecto a lo falocéntrico de la sociedad y pidió que "no vean el video. Ahí creo que ante cualquier cosa hay que respetar".

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