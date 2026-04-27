"Es un proceso real": Melina Noto muestra cómo está su cuerpo a seis meses de ser madre y envía mensaje

27 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Hace seis meses, Melina Noto cumplió uno de los sueños de su vida y se convirtió en madre por primera vez. Sin embargo, esto conllevó un esfuerzo físico del que todavía no se repone y quiso ser muy realista y transparente con esta situación.

Y es que, tras dar a luz, muchas personas le dijeron a Melina que recuperaría de inmediato el peso que tenía antes de quedar embarazada, pero esto no ocurrió como tal.

Por lo mismo, decidió subir un video siendo lo más transparente posible con esta situación que afecta a muchas mujeres y personas gestantes que quedan embarazadas.

Melina Noto abre su corazón

"Este es mi cuerpo seis meses de postparto, pero este era mi cuerpo 10 días después de haber tenido a Alanna", comentó en un principio Melina, quien mostró con registros fotográficos cómo estaba ella en las etapas mencionadas.

En esa línea, explicó que "cuando yo estaba embarazada, a mí me hicieron creer que iba a tener mi bebé e iba a volver a mi peso y, cuando salí de la clínica, todavía tenía 15 kilos más".

"Yo todavía tengo algunos kilos de más, pero de todas maneras ya me siento mucho más cómoda con mi cuerpo. Por eso hoy, a todas ustedes que acaban de ser mamá, las vengo a desinfluenciar con los cuerpos que vemos en redes sociales", afirmó.

Enseguida, añadió que "es un proceso real, lento y no el cuerpo que nos imaginamos todo el tiempo a través de Instagram, así que no desesperen, todo a su tiempo; lo más importante es que haya salud acá (corazón) y acá (mente), y por supuesto con bebito contento".

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