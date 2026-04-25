"¿Qué estás hablando, tonta?": La respuesta de Trini Neira a fuerte crítica en sus redes

25 abr. 2026 - 15:00 hrs.

A mediados de marzo, Marité Matus acusó públicamente a Trini Neira de haber tenido un romance con su exmarido, Camilo Huerta, cuando aún estaban juntos.

Desde entonces, la hija de Pamela Díaz recibe en sus redes sociales mensajes poco agradables alusivos al tema, algunos de los cuales no dudó en contestar.

La respuesta de Trini Neira a fuerte crítica en redes

Trini Neira compartió una serie de fotografías de una noche de alegría que disfrutó junto a su hermano Mateo. Las imágenes generaron elogios por su outfit y por lo bien que se lleva con el joven. Sin embargo, algunos usuarios también dejaron duras críticas.

"Chula, como la madre", fue uno de los comentarios más virales del post. Entre las reacciones al mensaje, destacó la de otra internauta que aseguró que la influencer le dijo mentiras a Pame Díaz sobre la polémica con Huerta. "Yo creo que la mamá no es tan chula. Trini le mintió a la mamá, dejándola en ridículo", escribió.

Instagram @trini.neira

"¿Qué estás hablando, tonta? Nunca le mentiría a mi mamá y menos con algo así. Y nunca dejaría en ridículo a alguna persona, tengo valores y códigos", respondió Trinidad a la usuaria.

Pero esta no fue la única reacción de la estudiante a este tipo de críticas. En una publicación de TikTok sobre la misma salida con su hermano, alguien le dijo con sarcasmo que Matus le había enviado saludos.

"Ay, gracias, igualmente", escribió con ironía la hija de la "Fiera" Díaz, junto a un emoji de beso.

TikTok @Trini.neira

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