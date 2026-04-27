Blanco y rojo: La vibrante apuesta de estilo de Angélica Castro

27 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Angélica Castro hizo gala de su estilo único, y ocasionalmente extravagante, para lucirse durante el evento de una marca de productos cosméticos que se llevó a cabo en Santiago.

Para la ocasión, la actriz y presentadora de televisión optó por usar un elegante traje, lleno de estructura, que seguramente atrajo todas las miradas en el lugar.

Look blanco y rojo de Angélica Castro

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Angélica Castro lució un traje blanco de tres piezas: un chaleco abierto, un blazer de líneas limpias y un pantalón sastre con pinzas que definieron su figura.

Instagram @angelicacastro_

Este conjunto lo complementó con una vibrante blusa roja de mangas largas y cuello de tortuga, y unas botas de tacón a tono que le sumaron mucho más dramatismo a su propuesta.

El toque final que elevó el outfit fue su estilismo. Angélica llevó un maquillaje luminoso, con cejas definidas y labios en un tono nude, mientras que su cabello liso lo dejó suelto para que enmarcara con suavidad su rostro.

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