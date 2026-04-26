"Nunca me llamaron": Actriz Luz Jiménez explica el motivo de su alejamiento de las teleseries

26 abr. 2026 - 18:00 hrs.

La actriz Luz Jiménez habló de su alejamiento de la televisión y el motivo por el cual no ha participado de nuevos proyectos en la pantalla chica.

Con más de seis décadas de trayectoria, la destacada intérprete sigue más que vigente a sus 91 años. Actualmente, se encuentra promocionando la obra "Las aristócratas" de Felipe Zambrano.

En diálogo con BiobioChile, aseguró que no fue considerada en nuevos proyectos tras el cierre del área dramática de TVN, pese a que varios actores migraron a Mega.

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Luz Jiménez y su alejamiento de la televisión

Comentó que no recibió propuestas relevantes, señalando que los pocos ofrecimientos correspondían a participaciones menores.

"Nunca me llamaron; me llamaron un par de veces para unas cosas muy chicas, como morirse en el primer capítulo. ¡Qué pena!", explicó.

"Estoy tan cerca de aquello que prefiero no hacer como que me muero. Pero nunca me incluyeron en los repartos. Esa es la verdad", agregó Jiménez.

De ese modo, se le consultó si le gustaría volver a la televisión, ante lo cual respondió no saber, puesto que "he estado haciendo teatro, prefiero eso".

"Además, cuando uno hace televisión, es difícil hacer teatro. Tienes que correr mucho, arriesgar mucho, pedir perdón a ambos lados. Es difícil. Entonces no me ha hecho falta, no, estoy bien así", añadió.

Su ausencia en Ioarana

En la entrevista también abordó su ausencia en la teleserie "Iorana", del recordado director Vicente Sabatini, revelando que no participó por una decisión laboral, ya que recibió una oferta desde otro canal y, ante la necesidad, decidió aceptar.

"Uno espera que te llamen, porque no hay otra teleserie. Y no me llamaban. Yo necesitaba trabajo", indicó, para luego revelar que tras firmar recibió el llamado de Sabatini.

"Estuve en su oficina y lloré, pero lloré tanto, tanto, y él no podía (me decía): 'No llores, Luz, si no es para tanto, si total era un papel chiquitito y después vendrán otros', y yo seguía llorando. Por eso yo no fui a (Isla de) Pascua", contó.

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