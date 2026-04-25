Las románticas postales de Pamela Leiva con su pololo Leonel Vargas: "Un paseo de amor"

25 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El pasado 19 de abril, Pamela Leiva sorprendió a más de uno al anunciar que tiene un romance con su dentista, Leonel Vargas.

Aunque la comediante dejó saber la novedad con un beso transmitido en un programa de televisión, hasta hace poco no había publicado en sus redes sociales imágenes de su pololeo.

Las postales de Pamela Leiva con su pololo

Antes de confirmar que está en pareja, Pame Leiva compartió en Instagram un carrusel de fotos de una reciente visita a Perú. La humorista mencionó que fue un "paseo de amor por Lima", pero no dejó evidencias de ello en las postales.

Sin embargo, luego de soltar la noticia, publicó en TikTok un registro de los momentos románticos que vivió con su galán.

En las fotos se ve a Pame compartir con amigos junto a su novio odontólogo, con quien protagonizó un vistoso video en el que se dan un apasionado beso con una fuente al fondo.

TikTok @pameleivafarias

Pamela y Leonel se hicieron pareja luego de una larga amistad llena de complicidad que después se transformó en amor, como ella lo contó en una entrevista.

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