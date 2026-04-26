Katteyes impone tendencia con el street style: Eleva su look con un lujoso accesorio de la marca Fendi

26 abr. 2026 - 19:00 hrs.

La influencer Fernanda Villalobos, conocida como Katteyes, no pierde la oportunidad de mostrarse como toda una diva del street style en cada aparición y publicación de redes sociales.

En esta oportunidad, la también cantante compartió en su cuenta de Instagram un atuendo urbano que combinó con un lujoso accesorio Fendi que, incluso, llamó la atención de la cuenta especializada en moda The Popular Look.

Propuesta urbana y lujosa de Katteyes

Como reseñó Titi Torrijos, la base del outfit de Katteyes fue un polerón gris de Palace, valorado en $175.000, que combinó con pantalones celestes Palace x Nike de $400.000.

Instagram @katteyes

A estas prendas les sumó un toque más deportivo con unas zapatillas Onitsuki Tiger amarillas de $188.000 y un jockey amarillo, cuyo precio alcanza los $165.000.

Sin embargo, el detalle que coronó el lujo en el look de la influencer fue su cartera Fendi en tono burdeos, una pieza que destaca por sí sola y cuyo valor asciende a $700.000.

Con esta propuesta, que cuesta $1.628.000, Katteyes demuestra nuevamente por qué es una de las referentes de estilo más seguidas: sabe equilibrar comodidad, tendencia y lujo con total naturalidad.

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