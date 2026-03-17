Una base, cuatro looks diferentes: El truco de Angélica Castro para transformar sus outfits

17 mar. 2026 - 19:45 hrs.

Angélica Castro tiene uno de los estilos más camaleónicos del mundo del espectáculo nacional, con un gusto claro por la combinación de estampados, texturas, colores y otras prendas llamativas.

En su Instagram, la actriz mostró cuál es su truco infalible para transformar sus outfits, a partir de una base de polera negra sin mangas y jeans oscuros holgados. "Solo cambié accesorios y par de prendas. ¡Increíble cómo cambian!", escribió en su post.

El truco de Angélica Castro para looks únicos

En su primer look, Angélica combinó su outfit base con una chaqueta tejida verde oliva, un gorro negro estilo boina y zapatillas blancas para crear un look relajado, urbano e ideal para una salida casual.

Instagram @angelicacastro_

Posteriormente, mostró una opción más sofisticada y juguetona, con un blazer verde con diminuto estampado blanco. Sus complementos fueron unos tacones en punta verdes y una carterita crossbody de Coach.

El tercer cambio lo elevó por completo con un blazer blanco, cruzado y texturizado, stilettos nude que alargaron su figura, lentes oscuros y una cartera beige cruzada. Esta combinación dio paso a un conjunto sobrio y glamoroso.

Para finalizar y apostar a su lado más audaz, Castro sumó al atuendo base una chaqueta peluda con estampado de animal print, un gorro pesquero peludo en color beige, botas vaqueras puestas por encima de los jeans y una cartera negra patente de Louis Vuitton.

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