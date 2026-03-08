Cómoda y glamurosa: Los outfits imperdibles de Angélica Castro en su paso por la Ciudad del Vaticano y París

08 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Viajar y recorrer nuevos destinos no es razón para abandonar el estilo personal y así lo demostró Angélica Castro en su paso por algunas de las ciudades más famosas de Europa, como Roma y París.

En su cuenta de Instagram, la animadora y actriz nacional compartió fotos suyas en dichas localidades y lo que más resalta en cada una son los atuendos que escogió, tan cómodos como glamurosos.

Looks comfy y chic de Angélica Castro

Para posar frente a la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, Castro optó por un look total black, integrado por un enterito ceñido al cuerpo, un sobretodo ligero y una parka por encima de todo.

Instagram @angelicacastro_

Los accesorios con los que elevó su atuendo fueron guantes de cuero negro, botas a tono atadas con cordones, al igual que un cálido gorro peludo, una prenda que se encuentra en tendencia en redes sociales.

Ahora, para recorrer París, Angélica agregó pequeños toques de color a su outfit. En la foto que compartió en sus stories, lleva una chaqueta negra con costuras estructuradas sobre una polera gráfica y un pantalón holgado de cuerina.

Un beanie negro, una bufanda color beige, además de lentes de sol oscuros y una cartera estilo tote bag roja fueron los accesorios que completaron su estilismo para recorrer la famosa la ciudad del amor.

Instagram @angelicacastro_

Todo sobre Angélica Castro