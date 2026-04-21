"Fue como habitar un sueño": El increíble viaje de Angélica Castro y el encuentro que esperó toda su vida

21 abr. 2026 - 15:40 hrs.

"Y entonces entiendes que hay lugares que no solo se visitan, sino que te atraviesan para siempre". De esta manera Angélica Castro expresó el profundo sentimiento que la invadió durante su viaje a Ámsterdam, en los Países Bajos.

La animadora publicó en Instagram un compendio de fotos de su paso por la "ciudad de los tulipanes", junto a un texto con el que describió su experiencia de forma casi poética.

La experiencia de Angélica Castro en Ámsterdam

"¿Cómo les grafico lo que fue este viaje para mí? Simplemente fue como habitar un sueño. Caminar, casi en silencio, hacia ese encuentro largamente esperado (casi toda mi vida) con la mirada infinita de Vincent van Gogh", dijo inicialmente.

Instagram @angelicacastro_

Y en efecto, como se aprecia en las postales, Castro apreció de cerca las pinturas del célebre artista plástico neerlandés. "Perderme en sus obras fue perderme también en sus emociones: en ese trazo inquieto, en esa luz que parece temblar, en ese dolor transformado en belleza", escribió.

La también actriz dedicó parte de su mensaje a Ámsterdam, ciudad que recorrió en bicicleta. "Es como un lienzo que respira. Canales que reflejan el cielo, calles que se deslizan como pinceladas, sombras que no oscurecen, sino que profundizan la luz", detalló.

"Aquí el arte no se observa, se habita y se respira. Se cuela en el aire, en el agua, en la forma en que el día se disuelve lentamente en la noche", culminó, para luego preguntar a sus fans si algún lugar los ha "tocado tan profundo".

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