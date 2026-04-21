Famoso cantante urbano reacciona ante rumores de romance con Skarleth Labra: "Respeten, por favor"

21 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Para promocionar el lanzamiento de su álbum "Color de Rosa", el cantante urbano Lucky Brown invitó a la influencer Skarleth Labra a grabar un video en TikTok, donde bailaron juntos con mucha complicidad.

Estas imágenes desataron una ola de rumores sobre un posible romance entre ellos, por lo que el artista decidió publicar un comunicado para aclararlo.

La reacción de Lucky Brown a rumores de romance con Skarleth Labra

"En estos días he visto que me han estado involucrando en un supuesto shipeo o cahuín. Quiero decirles que no crean en los chismes de páginas y no caigan en todo lo que ven", escribió Lucky Brown en una historia de Instagram en la que no mencionó el nombre de Skarleth.

"Basta con los comentarios malos y cuidado con las palabras que dicen. Respeten, por favor, a la persona que está de mi lado, que es Javiera”, agregó. Con lo anterior se refería a la chica reality Javi Belén, con quien confirmó un romance en enero pasado.

Sin embargo, ella también publicó un mensaje en el que asegura estar soltera. "Me han estado enviando una información que ha sido publicada sobre una relación que supuestamente mantengo, que es completamente falsa", dijo inicialmente.

"No me encuentro en pareja desde hace un tiempo ya y quería dejarlo en claro", escribió, sin mencionar al músico. Por su parte, la reina del Festival de Viña 2026 no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Instagram @luckybrown.official @javibelen.sl

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