"Pensé que nunca lo iba a lograr": Skarleth Labra festeja especial logro personal en redes sociales

07 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Skarleth Labra realizó una publicación en redes sociales para celebrar un logro personal que la misma influencer admitió ver lejano.

Luego de registrarse manejando en su vehículo para pasar el examen práctico obligatorio para los conductores del país, Skar reveló que logró obtener su licencia.

Con una serie de fotografías en las que posa con el documento entre sus manos, la exchica reality expresó: "Saqué mi licenciaaaa! Estoy muy feliz! Pensé que nunca lo iba a lograr pero se pudo, chicxs!".

Luego, dedicó unas palabras a la escuela de conductores que guió este proceso con un "gracias infinitas a Aprende con Confianza por enseñarme, los mejores!".

Instagram de @skarleeeeeeeeeth

Los saludos para Skarleth Labra

La publicación se llenó de felicitaciones para la estudiante de periodismo, que mezcla a admiradores y conocidos del espectáculo y el deporte.

La karateca Valentina Toro escribió "esooooo", acompañado de muchos emojis de aplauso, mientras que la creadora de contenido Cata Days la describió como "seca".

Instagram de @skarleeeeeeeeeth

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