"Te amo hasta el infinito": Mamá de Marcianeke dedica romántico mensaje a su pareja futbolista 12 años menor

06 abr. 2026 - 17:20 hrs.

La madre del cantante urbano Marcianeke, Yasna Muñoz, de 42 años, vivió un especial fin de semana que no pasó desapercibido en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la mujer le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su pareja, el futbolista Kevin Egaña.

Si bien Yassna suele realizar románticas dedicatorias al jugador de Deportes Puerto Montt, en esta ocasión fue especial por su vuelta número 30 al sol.

La romántica publicación de la mamá de Marcianeke

A través de sus historias, compartió una imagen donde aparece con unos lentes de sol y tras ella su pololo haciendo el signo de amor y paz, sin polera pero con un polerón encima.

"Mi amor, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor del mundo, espero seguir celebrando más cumpleaños juntos", escribió la mujer.

Para cerrar la dedicatoria, la madre de Marcianeke agregó: "Te amo hasta el infinito y más allá".

Instagram @yassnita_m

El jugador de "Los Delfines" contestó de inmediato el mensaje: "Te amo, gracias por llegar a mi vida a hacerme todo más fácil".

Instagram @kevinalonso.11

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