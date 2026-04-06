Coke dejará sin palabras a Matilde con directa pregunta en el avance del capítulo 104 de Reunión de Superados

06 abr. 2026 - 23:32 hrs.

En el avance del capítulo 104 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) le realizará una pregunta bastante comprometedora a Matilde (Ignacia Baeza).

El corredor de propiedades se sentará junto a su exesposa y le consultará directamente si quiere que vuelvan a ser un matrimonio.

"Necesito que seas más clara conmigo. Yo te he dicho siempre lo que siento, que eres la mujer de mi vida, que te amo, que me pasaría mi vida contigo. Pero tú no, de verdad que necesito que seas más clara ¿Tú estás enamorada de mí, quieres volver?", expresará él, dejando impactada a la abogada.

Reunión de Superados

La revelación de Tere a Manuel

Por otro lado, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) le dirá a Javiera (Daniela Ramírez) que a Max (Álvaro Espinoza) le dolió mucho la separación y ella sospechará, para luego preguntarle si tiene algo que contarle sobre su hijo.

Finalmente, Tere (Elisa Zulueta) le comentará a Manuel (Mario Horton) sobre la conversación que tuvo con Javiera y afirmando que ella dijo que quiere que estén juntos.