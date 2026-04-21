"Anoche no dormimos nada...": Melina Noto relata anécdota nocturna que vivió con su hija Alanna

21 abr. 2026 - 14:20 hrs.

La modelo y periodista argentina Melina Noto está viviendo a full su maternidad y todo lo que esto conlleva, como lo son las pocas horas de sueño.

Y es que en una reciente historia de Instagram, la pareja de Pangal Andrade confesó a sus seguidoras que no pasó una muy buena noche, ya que Alanna, su pequeña hija, tuvo un muy mal dormir.

Cabe destacar que Melina dejó su trabajo para seguir con la crianza de Alanna, algo que, tal como ella confesó, fue difícil, pero prefería estar cerca de su niña debido a las largas distancias para llegar a su antiguo empleo.

Meli Noto relata anécdota nocturna con Alanna

"Anoche mamá no durmió entre las 11 y las 3 de la mañana porque alguien está resfriada", afirmó Meli, mientras sostenía a la pequeña Alanna en su pecho.

Sin embargo, de inmediato agregó: "Pero hoy, hoy se levantó con una sonrisa esta gorda, ¿o no? Pero anoche no dormimos nada, nada dormimos, nada", mientras Alanna sentía curiosidad por el celular.

Tal como mencionamos anteriormente, Meli está dedicada por completo a la crianza de Alanna, y es que no es fácil compatibilizar trabajo y maternidad, entendiendo que Noto trabajaba en un canal de televisión y vive en una zona alejada de Santiago, como es el Cajón del Maipo.

"Hoy mi prioridad está en casa, y mi trabajo era un trabajo que en sí no era el problema; el problema es el traslado que yo tengo hasta mi trabajo porque es un trabajo en el cual salía a las ocho de la noche y llegaba a mi casa a las diez (...) Empezando a abrazar esta nueva vida que me toca con el trabajo más importante, pero también dejando de lado una parte muy importante de mí", dijo en aquella instancia la trasandina.

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