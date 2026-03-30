"Hoy mi prioridad está en casa": La difícil decisión que tomó Melina Noto a cinco meses de ser madre
Hace cinco meses, Melina Noto se convirtió en madre por primera vez y esto cambió por completo la percepción y prioridades de su vida.
Y es que la pequeña Alanna, quien nació de su relación con Pangal Andrade, se ha convertido en el centro de su mundo, preocupándose y dedicándose por completo a la niña.
A raíz de esto, Melina ha tenido que tomar ciertas decisiones que, aunque le han costado, cree que son lo mejor para este instante de su vida y así lo ha revelado a través de redes sociales.
La difícil decisión de Melina Noto
Precisamente, a través de un video en TikTok, la modelo y presentadora argentina confesó que tomó la decisión de renunciar a su actual trabajo en un canal de televisión.
"Renuncié a mi trabajo... uff, qué fuerte ponerlo en palabras, creo que fue una de las decisiones más difíciles, no sé si de mi vida, pero del último tiempo", partió diciendo Melina.
En esa línea, comentó que "llevaba en TNT trabajando cuatro años y estaba haciendo una carrera que me encantaba y estaba con un equipo que me encantaba, pero más allá de eso, a lo que voy es que es difícil tomar esta decisión".Ir a la siguiente nota
"Me imagino que hay muchas mamás acá escuchándome que han tenido que tomar la misma decisión, y también hay muchas que han querido tomar la misma decisión y no han podido", confesó.
Dicho esto, agregó que ella es una "persona muy privilegiada, no solamente porque puedo seguir trabajando con otro medio que son las redes sociales, porque además tengo un compañero (Pangal) que me dijo: 'Hacé lo que vos sientas, yo voy a estar ahí para apoyarte'. Sé que es una de las decisiones de las que no me voy a arrepentir nunca".
Y es que afirmó que sabía que en los medios de comunicación esta oportunidad no se puede dar otra vez, pero al mismo tiempo aseguró que "dejar a un bebé de cinco meses y medio en casa, todavía ni siquiera come", y añadió que no siente tampoco que ella se está postergando.
"Hoy mi prioridad está en casa, y mi trabajo era un trabajo que en sí no era el problema, el problema es el traslado que yo tengo hasta mi trabajo porque es un trabajo en el cual salía a las ocho de la noche y llegaba a mi casa a las diez (...) Empezando a abrazar esta nueva vida que me toca con el trabajo más importante, pero también dejando de lado una parte muy importante de mí", cerró Melina.
@melinoto
Qué decisión tan difícil… cuéntenme su experiencia