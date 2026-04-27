¿Cuándo llueve en Santiago? Estos son los dos días con probabilidad de precipitaciones

27 abr. 2026 - 09:20 hrs.

Luego de varios días sin precipitaciones, Santiago podría volver a recibir lluvias durante este lunes 27 de abril.

Aunque esta jornada no será el único día con probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana, indicó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

¿Qué días lloverá en Santiago?

De acuerdo con su reciente reporte en Mucho Gusto, el especialista señaló que esta noche, a eso de las 21:00 horas, aparece la posibilidad de gotas en sectores de la Región Metropolitana.

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Mientras que el martes ingresa un sistema frontal con viento en el sur, que dejaría lluvias hasta la Región del Maule durante la noche y madrugada del miércoles.

Precisamente, la llegada de este fenómeno abriría también la probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana. Según detalló Sepúlveda, esta ventana de lluvias aparece entre la noche y madrugada del miércoles, pero solamente en la cordillera.

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