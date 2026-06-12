"Ahora tenemos que reírnos": Julio Jung Duvauchelle agradece el cariño recibido tras la muerte de su padre

12 jun. 2026 - 15:35 hrs.

En el marco de la previa de Detrás del Muro, Julio Jung Duvauchelle agradeció las múltiples muestras de afecto tras la muerte de su padre, Julio Jung.

"(Recibimos) mucho cariño, (estoy) agradecido y mucho más tranquilo como familia. Obviamente, agradecer por todo el cariño que se está retribuyendo", confesó en Mucho Gusto.

El emotivo mensaje de Julio Jung hijo tras la partida de su padre

El actor manifestó que está recibiendo "el mismo cariño que mi papá hizo reír a gente en sus casas".

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En ese sentido, volvió a agradecer la gran cantidad de personas que los acompañó como familia y las lindas palabras que le dedicaron al célebre intérprete.

Ya habiendo vivido lo más difícil, Julio expresó que "ahora tenemos que reírnos; a mi papá le gustaba hacer reír a la gente".

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