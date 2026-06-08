"Años maravillosos": La sincera reflexión de la viuda de Julio Jung antes de su último adiós

08 jun. 2026 - 13:15 hrs.

A eso de las 10:30 horas de este lunes, el cortejo fúnebre de Julio Jung emprendió rumbo al Cementerio General para su último adiós.

Justo antes de partir al cementerio ubicado en la comuna de Recoleta, la viuda del actor chileno, Tessa Aguadé, conversó con la prensa y agradeció las muestras de afecto que ha recibido la familia.

"Ha sido lindo, ha sido muy hermoso", expresó la artista, quien manifestó su gratitud a quienes llegaron a despedir a Jung al Teatro Oriente.

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"He tenido la felicidad de haber podido vivir con Julio unos años maravillosos, hermosos", admitió Tessa Aguadé.

Luego se refirió a la personalidad del fallecido actor, indicando que "hay que reconocer que no era fácil, pero en fin, yo también soy hija de un premio nacional, de Roser Bru, así que hija de artista casada con artistas en primeras y segundas nupcias".

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