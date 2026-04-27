"Por no escuchar a mi cuerpo": Perla Ilich preocupa a sus seguidores con nueva recaída tras problema de salud

27 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Una vez más, la enfermedad de Hashimoto afectó a Perla Ilich, mandándola directo al hospital en esta ocasión, lo que preocupó a sus seguidores.

Precisamente, la gitana subió un alarmante video a redes sociales donde se le veía con bata hospitalaria y agradecía a Dios por nunca dejarla sola hasta en las situaciones más complejas que le han tocado vivir.

A raíz de esto, abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram donde comentó lo que había sucedido mientras respondía las consultas de sus seguidores.

Perla Ilich termina con problema médico

Hace unos años, Perla reveló que fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que causa hipotiroidismo.

Fue esta enfermedad la que una vez más complicó a Perla, ya que le produjo una baja sustancial de hierro en el cuerpo. "(Tengo) cansancio intenso, dolor de cabeza y cuerpo, fragilidad de uñas y dificultad para respirar", expresó la exchica reality.

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Asimismo, explicó que "(el hierro) por debajo de 30 ng/ml ya puede generar síntomas significativos... Yo tengo 9, lo que significa que llegué más allá del límite. Por no escuchar a mi cuerpo y tratar de ser una súper todo sin darme cuenta de que al final hay que estar alerta cuando el cuerpo da señales".

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