"La discriminación de lado": Perla Ilich celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con potente reflexión

09 abr. 2026 - 16:40 hrs.

Perla Ilich siempre ha demostrado un profundo amor y respeto por su etnia gitana y, por lo mismo, se mostró muy agradecida en el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Precisamente, aquellos que pertenecen a este grupo étnico hicieron un masivo encuentro en la Plaza de Armas de Santiago, donde expusieron todas las tradiciones que tienen.

Hasta este encuentro llegaron distintas autoridades locales y nacionales, hecho que fue destacado por la gitana que se hizo conocida en Chile por un docurreality de su propia vida.

Las palabras de Perla Ilich

"Recibimiento gitano. Gracias al alcalde de Santiago (Mario Desbordes) y a todas las personas que participaron en esta reunión que se realizó en la Plaza de Armas por el Día Internacional del Gitano", expresó Perla en Instagram.

En esa línea, añadió que "llegaron muchas personas que no son de nuestra etnia para compartir este momento y abrir las puertas para dejar la discriminación de lado".

La joven gitana terminó declarando que todos son "uno frente a los ojos de Dios", siguiendo así su cruzada por derribar los estereotipos que tiene su etnia.

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