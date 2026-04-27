Mega lideró el horario prime por tercera semana consecutiva: Este fue el rating del fin de semana

27 abr. 2026 - 13:00 hrs.

El fin de semana del 24 al 26 de abril fue liderado íntegramente en el horario prime por Mega. Esto marca la tercera semana consecutiva que el horario estelar es dominado por los programas Detrás del Muro, Only Friends y Atrapados 133.

Así, la mezcla de espacios de humor, conversación y adrenalina, confirma una vez más su dominancia sobre las demás emisoras.

Mega se vuelve a imponer el fin de semana

El viernes Detrás del Muro consiguió una amplia ventaja con un alto promedio de 900.772 personas por minuto y un peak de 1.146.825 personas, versus las 416.194 personas promedio de CHV, las 222.879 personas promedio de Canal 13 y las 176.863 personas promedio de TVN.

El séptimo capítulo del estelar comandado por Kike Morandé tuvo 15.736.417 visualizaciones de todos los contenidos entre las redes sociales de Mega. El programa de humor contó con la participación especial de Francisco Saavedra.

El sábado fue el turno de un nuevo capítulo de Only Friends, que contó con la animación de Tonka Tomicic y José Antonio Neme, además del panel conformado por Raquel Argandoña y Mauricio Correa.

En esta oportunidad, los invitados Paola Troncoso y Patricio Fuentes, hablaron sobre el éxito de sus personajes Chofi y el Cabo Tapia en Detrás del Muro, además de opinar sobre la actualidad del humor en la televisión. El programa de conversación promedió 531.610 personas por minuto y tuvo un peak de 622.196 personas.

En su mismo horario, Canal 13 llegó a 385.740 personas por minuto, TVN promedió 247.226 personas y CHV consiguió un promedio de 244.212 personas por minuto. Only Friends generó 12.358.909 visualizaciones en las redes sociales del canal.

Finalmente, ayer fue el turno del habitual programa líder de los domingos, 133, Atrapados por la realidad. El programa conducido por Luis Ugalde lideró ampliamente su horario con 632.468 personas por minuto en promedio entre las 22:51 y las 00:18 y un peak de 741.716 personas. En ese horario, CHV promedió 463.151 personas, TVN promedió 353.003 personas por minuto, y Canal 13 obtuvo un promedio de 343.486 personas.

Detrás del Muro, Only Friends y 133, Atrapados por la realidad, los programas líderes del fin de semana.

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