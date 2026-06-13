"Tengo una conexión súper especial": Fernando Godoy habla de su experiencia con Rapa Nui

13 jun. 2026 - 23:55 hrs.

Fernando Godoy sorprendió en Only Friends al relatar la especial relación que ha construido con Rapa Nui a lo largo de los años, una conexión que, según contó, nació de viajes simples, lejos del turismo tradicional, y terminó convirtiéndose en parte importante de su vida personal.

“Cuando fui la primera vez estaba en el 'mood' de viajar sin arrendar el paquete turístico ni el mejor hotel”, explicó. El actor recordó que prefería alojarse en piezas o casas familiares para conocer de cerca la vida local. “Conocí a una familia que me acogió y ahí empezó todo”, relató.

Su vínculo con la isla creció rápidamente, al punto de vivir una experiencia inesperada apenas llegó por primera vez.

“Llevaba ocho horas en la isla y ya estaba arriba del escenario en la Tapati”, contó entre risas, refiriéndose a la tradicional fiesta de Rapa Nui. “Nunca había estado en la isla ni nada, pero me vestí, me pinté entero y terminé bailando”.

Godoy explicó que incluso participó activamente en la festividad local, aprendiendo coreografías en tiempo récord.

“Me dijeron: ‘Te doy 15 minutos’ y me enseñaron dos coreografías”, recordó. Su entusiasmo lo llevó a sumarse como participante en la competencia, en un contexto donde cada grupo sumaba puntos para las candidatas a reina de la festividad.

El actor aseguró que esa primera experiencia marcó el inicio de una conexión mucho más profunda con la isla. Con el tiempo, incluso vivió experiencias personales significativas en el territorio, como su matrimonio en una ceremonia ancestral en Tahai.

“Tengo una conexión súper especial con Rapa Nui”, afirmó, agregando que incluso recibió un nombre local, símbolo de su vínculo con la cultura de la isla.

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