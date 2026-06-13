"Me daban tres pastillas al día": Fernando Godoy revela el motivo de por qué le daban Ritalin en su infancia

13 jun. 2026 - 23:25 hrs.

Fernando Godoy se sinceró sobre su infancia durante su paso por Only Friends, donde abordó las dificultades que enfrentó en el colegio debido a su inquietud.

El actor reconoció que no solo él vivió las consecuencias de esa situación, sino también su entorno más cercano.

“Sí, completamente. No solo para mí, para mi entorno, para mis padres, para mis compañeros de curso”, relató. En ese contexto, sorprendió al revelar que durante una etapa de su niñez recibió tratamiento con Ritalin. “A mí me daban tres pastillas al día. Tres, una y media y una y media”, recordó.

Los profesores le hacían entender a Fernando que él era el problema

El intérprete también dijo que pasó por varios establecimientos educacionales y que fue expulsado de dos de ellos. Sin embargo, aseguró que gran parte de los problemas tenían relación con un sistema escolar que, a su juicio, no lograba canalizar adecuadamente a los niños con otras habilidades o intereses.

Godoy reconoció que sufrió durante su etapa escolar debido a la forma en que era percibido por algunos docentes. “Yo sufrí cuando fui pendejo, cuando era niño, cuando los profesores me apuntaban con el dedo”, confesó.

“Muchas veces me hicieron sentir que yo era el problema, pero no sentía que valoraban todo lo otro que yo hacía”, concluyó.

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