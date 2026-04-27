El chascarro de Marcela Vacarezza al hacer una compra online: "Lo que pedí y lo que me llegó"

27 abr. 2026 - 13:30 hrs.

Marcela Vacarezza publicó un video en Instagram para relatar a sus seguidores una anécdota que le ocurrió al hacer una compra en línea.

La esposa de Rafael Araneda se tomó con humor el episodio en el que las expectativas y la realidad fueron muy distintas.

El chascarro de Marcela Vacarezza

Marcela Vacarezza contó que anteriormente se resistía a hacer pedidos en una famosa plataforma de venta de ropa y accesorios, pero finalmente cedió y compró algunas prendas de vestir, que la dejaron satisfecha.

Pero no ocurrió lo mismo cuando eligió otro tipo de mercancía. "Encontré unas tacitas vintage, un juego de tazas para café. Y me acordé de esos memes que dicen 'lo que esperas y lo que te llegó'". Se los muestro", contó, primero muy seria.

Luego mostró el paquete, entre carcajadas que apenas le dejaban hablar. "¡No pueden ser más chicas! ¡Ay, qué horror!", alcanzó a decir mientras mostraba una cajita con tazas de porcelana diminutas.

Instagram @marcelavacarezza_

"Pero reconozco que fue culpa mía. Igual son lindas. Igual me metí ahora y ahí en letras iguales que las tacitas, en miniatura, decía 'miniaturas'. Lo que pedí y lo que me llegó", repitió entre risas.

"Jajajaja, sabía que esto pasaría tarde o temprano", escribió en reacción la segunda hija de Vacarezza, Florencia Araneda. "Invítame a tomar un café, Marce, te sale económico", expresó otro internauta, entre muchos comentarios llenos de humor.

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