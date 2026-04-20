El sentido mensaje de Marcela Vacarezza para su fallecido hermano a un mes de su partida

20 abr. 2026 - 17:10 hrs.

A finales de marzo, Marcela Vacarezza dedicó un extenso mensaje a su hermano, el doctor Ricardo Vacarezza Etvheverry, quien falleció de forma repentina por una complicación de salud.

"Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre", escribió en aquel momento la esposa de Rafael Araneda. Transcurrido un mes, la psicóloga vuelve a honrar a su querido "Ricardito", como solía decirle a su hermano.

El mensaje de Marcela Vacarezza a su fallecido hermano

Ricardo Vacarezza falleció el pasado 19 de marzo, fecha en la que Marcela Vacarezza se encontraba en Chile. Según consigna Página 7, la ex reina de belleza viajó a Santiago desde Estados Unidos al enterarse del difícil momento de salud que atravesaba su hermano.

Instagram @marcelavacarezza_

"Te fuiste con mucha vida aún por delante, y eso duele. Pero también elijo recordarlo desde lo que sí tuvimos, desde ese lazo que nada ni nadie puede borrar", dijo en sus redes sociales un mes atrás. Esta vez Vacarezza solo necesitó unas pocas palabras para expresar cuánto echa de menos a su hermano mayor.

La presentadora compartió en sus historias de Instagram un retrato del médico y un breve texto junto a emojis de manos en oración: "Ya un mes. Te extraño mucho, hermanito".

Instagram @marcelavacarezza_

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