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'Te amo con todo mi corazón': La tierna dedicatoria de Rocío Marengo a su hijo de cuatro meses instagram

"Te amo con todo mi corazón": La tierna dedicatoria de Rocío Marengo a su hijo de cuatro meses

  • Por Sebastián Mena

El pasado viernes, Rocío Marengo emocionó a sus seguidores en redes sociales al compartir un tierno video de su hijo.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, la modelo argentina dio a luz a Isidro, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

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La emotiva dedicatoria de Rocío Marengo a su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Marengo publicó un registro para celebrar los cuatro meses de su hijo, acompañado de una sentida dedicatoria.

"Isidro, felices 4 meses, Isi. Gracias por llegar a nuestras vidas y llenarlas de tanto amor… Es tan, tan, taaaaan linda la vida con vos. Sos bueno, dulce, simpático… y me la hacés tan fácil que a veces pienso: si son todos como vos, ¡dame miles más!", comenzó escribiendo.

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"A seguir creciendo juntitos de la mano. Gracias por ser mi hijo. Te amo con todo mi corazón", cerró.

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