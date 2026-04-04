Lo nuevo de Gala Caldirola: Lanza original colección de botas estilo roquero-vaqueras

04 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Gala Caldirola celebró en su cuenta de Instagram los éxitos que inundan su vida en los últimos días, desde sus proyectos en el mundo de la televisión hasta lo más nuevo: la creación de su primera línea de calzado.

La influencer española reveló que este mes se lanza oficialmente la colección. Además, compartió algunos avances de cómo lucen las botas de estilo vanguardista que ella misma diseñó.

Línea de botas by Gala Caldirola

En las imágenes y los videos que Gala publicó, se aprecia que la línea refleja su estilo roquero y vaquero, con elementos predominantes como grandes hebillas metálicas, tachuelas plateadas y diferentes texturas.

Instagram @galadrielcaldirola

Las botas más originales son unas blancas altas con correas y hebillas de metal, así como unas botas negras de efecto arrugado, tipo slouchy, que reflejan la dureza del cuero con modernidad. También resaltó un diseño de caña ancha con una prominente hebilla dorada en la base.

"Me llegó la buena suerte sin hacer ruido, pero causando revolución", expresó la polola de Luis Jiménez en la descripción de su post, una frase que evidencia el gran momento personal y profesional que atraviesa.

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