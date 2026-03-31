"Un día más...": Romántico mensaje de Gala Caldirola extrañando a Luis Jiménez por su estadía en el extranjero

31 mar. 2026 - 08:30 hrs.

A finales del 2022, Luis Jiménez confirmó su retiro del fútbol profesional. Luego de su paso por Palestino, donde logró levantar la Copa Chile, y una breve aventura por Magallanes en el fútbol nacional, el "Mago" colgó los botines.

Desde entonces, el exjugador del Inter de Milán y otros tantos, se volcó de lleno a sus negocios y a vivir otras experiencias. Incluso, tomó la drástica decisión de ingresar a un reality show.

Sin embargo, como dice la célebre frase: "Uno siempre vuelve donde fue feliz", Jiménez regresó al fútbol de la mano de José Luis Sierra. Eso sí, desde un rol totalmente diferente,ya que formará parte del staff técnico del "Coto" en el Al-Wakrah de la Qatar Stars League.

Instagram @alwakrah_sc

Así, Jiménez debió armar sus maletas y partir a Medio Oriente, distanciándose de su familia y de Gala Caldirola, con quien confirmó estar en una relación hace pocas semanas.

El romántico gesto de Gala Caldirola para Luis Jiménez

Precisamente, desde el continente asiático, Luis compartió hace poco tiernas postales con sus hijos y la española, a modo de mostrarse presente.

Gala Caldirola se tomó de aquel romántico post, para enviarle un mensaje que derritió a sus seguidores.

A través de sus historias, la exchica reality subió la foto en la que aparece con Luis Jiménez en un ascensor para escribir: "Un día más, es un día menos", contando así los días para volver a verse.

Instagram @galadrielcaldirola

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