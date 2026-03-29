"Estás volviendo a brillar": Las íntimas imágenes de Luis Jiménez que generaron reacciones en redes

29 mar. 2026 - 11:35 hrs.

Luis Jiménez volvió a captar la atención en redes sociales, luego de que este fin de semana decidiera compartir íntimos registros de su vida privada.

Dichas imágenes reflejan su actual momento personal, como su nueva relación con Gala Caldirola, el día a día con sus hijos y un reciente desafío laboral.

Las reacciones que dejó íntima publicación de Luis Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, el exseleccionado chileno publicó un carrusel de fotografías donde recopiló diferentes momentos con sus seres más queridos.

En los registros, aparece disfrutando junto a sus hijos, además de verse románticamente con Gala Caldirola.

La publicación la acompañó de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: "Entre viajes, risas y pausas necesarias… Este mes se sintió bien”".

La publicación no pasó desapercibida, generando diversas reacciones en la red social de Meta, donde varios usuarios destacaron el presente que atraviesa el exfutbolista.

"Luchin, ese nuevo amor te hace bien y se nota", "Luchini, quienes te seguimos desde hace rato, estás volviendo a brillar", "Te ves muy feliz" y "cómo se te había ido la luz desde hace años y cómo te la devolvieron". Fueron parte de los mensajes que sus seguidores dejaron en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Jimenez (@luisjimenezok)

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