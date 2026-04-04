Florencia Araneda revela el nuevo paso en su rutina de cuidado personal: "Tengo una obsesión..."

04 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Para Florencia Araneda, el cuidado personal es una prioridad innegable. Por ello, integrar productos de alta calidad en su rutina diaria es fundamental para asegurar resultados efectivos.

Más allá de las cremas o los sérums faciales, la influencer reveló en sus historias de Instagram el paso que no puede faltar en su régimen de belleza actual.

La obsesión de Florencia Araneda

"Tengo una obsesión con las cremas de manos y las de L'Occitane son mis favoritas", confesó la hija de Marcela Vacarezza. El registro lo acompañó con una foto del producto en cuestión.

Instagram @floaraneda

La fórmula de esta crema destaca por contener un 20% de manteca de karité, un ingrediente clave para nutrir profundamente la piel y revertir la resequedad de forma inmediata.

De esta manera, Florencia compartió nuevamente con sus seguidores uno de sus secretos de belleza y reafirma su compromiso con el autocuidado mediante elecciones precisas.

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