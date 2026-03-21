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Florencia Araneda sorprende con nostálgico 'antes y después' en una cancha de tenis Instagram @floaraneda

Florencia Araneda sorprende con nostálgico "antes y después" en una cancha de tenis

  • Por Roselín Acosta

A medida que las personas crecen, estas cambian varios aspectos de su vida, desde su forma de ser hasta su sentido de la moda. Florencia Araneda, conocida por su carácter sereno y su gusto por el minimalismo, no escapa de esta dinámica. 

En su Instagram, la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda compartió unas fotos que se tomó en una cancha de tenis. Entre ellas, incluyó una imagen de su infancia en un escenario similar.

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El antes y después de Florencia Araneda 

La fotografía del antes muestra a una pequeña Florencia de cabello rubio, vestida con una falda de jeans, una polera celeste, un suéter tejido blanco y zapatillas deportivas. En una mano, sostiene una raqueta de tenis. 

Instagram @floaraneda

Su postura confiada y su sonrisa inocente revelan la personalidad alegre y segura que la influencer tiene desde hace varios años.

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En las imágenes más actuales, Florencia posa en una cancha de tenis con elegancia natural. Con un conjunto deportivo negro, de estilo sobrio y minimalista, transmite madurez, calma y estilo propio. 

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