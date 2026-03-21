Florencia Araneda sorprende con nostálgico "antes y después" en una cancha de tenis

21 mar. 2026 - 12:00 hrs.

A medida que las personas crecen, estas cambian varios aspectos de su vida, desde su forma de ser hasta su sentido de la moda. Florencia Araneda, conocida por su carácter sereno y su gusto por el minimalismo, no escapa de esta dinámica.

En su Instagram, la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda compartió unas fotos que se tomó en una cancha de tenis. Entre ellas, incluyó una imagen de su infancia en un escenario similar.

El antes y después de Florencia Araneda

La fotografía del antes muestra a una pequeña Florencia de cabello rubio, vestida con una falda de jeans, una polera celeste, un suéter tejido blanco y zapatillas deportivas. En una mano, sostiene una raqueta de tenis.

Instagram @floaraneda

Su postura confiada y su sonrisa inocente revelan la personalidad alegre y segura que la influencer tiene desde hace varios años.

En las imágenes más actuales, Florencia posa en una cancha de tenis con elegancia natural. Con un conjunto deportivo negro, de estilo sobrio y minimalista, transmite madurez, calma y estilo propio.

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