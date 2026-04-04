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'Son los reyes de la casa': Claudia Conserva presenta con tierno video a sus cuatro mascotas Instagram @clonserva

"Son los reyes de la casa": Claudia Conserva presenta con tierno video a sus cuatro mascotas

  • Por Roselín Acosta

La comunicadora Claudia Conserva es una verdadera amante de los animales, pasión que se hace evidente al entrar en su hogar y conocer a las mascotas que son pilares en su vida

En un video publicado en Instagram, la también actriz presentó a sus "compañeros peludos", a quienes describió con humor como "los reyes de la casa, los que mandan".

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Mascotas de Claudia Conserva

Los primeros integrantes de la "tribu" de Conserva son sus gatos: Nala, de pelaje gris con blanco; Catzo, distinguido por sus manchas negras sobre fondo blanco, y Rubio, un minino de corto pelaje anaranjado.

Instagram @clonserva

La familia se completa con Aslan, un adorable perro pug que convive en total armonía con los felinos, según muestra el registro que conmovió a sus seguidores.

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"Amor del bueno, energía pura", "Al final ellos mandan, tal cual", "Los reyes más lindos del mundo mundial" y "Una tierna manada", fueron algunos de los cariñosos comentarios que recibió Claudia en su post.

 
 
 
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