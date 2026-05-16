"¿Cuál era la probabilidad?": El hallazgo de Milo Zabaleta al llegar a un Airbnb en la playa

16 may. 2026 - 19:00 hrs.

Milagros Zabaleta llegó esta semana Chile desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde estudia la carrera de Economía.

La hija de Jorge Zabaleta, en todo caso, emprendió un viaje a la playa junto a su madre, Francisca Allende, para lo cual arrendaron un auto y recorrieron cientos de kilómetros hasta tomar un ferry a Santa Teresa (Costa Rica).

El hallazgo de Milo Zabaleta en un Airbnb

Milo Zabaleta estuvo contando a sus seguidores las incidencias de su paseo por carretera y mar, hasta llegar a un departamento de playa que reservaron en la plataforma Airbnb.

Instagram @milozabaleta

Una vez que entraron al lugar, hallaron un inesperado "huésped" en el baño, tal y como lo mostró en una de sus historias de Instagram.

"¿Cuál era la probabilidad de que llegáramos al Airbnb y lo primero que nos encontramos fue un cangrejo en la ducha?", se lee sobre el video.

En las imágenes se aprecia que fue la mamá de la estudiante quien se encargó sigilosamente de capturar al crustáceo, para seguramente soltarlo fuera.

Instagram @milozabaleta

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