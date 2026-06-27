¿Casi de la misma estatura? Marité Matus sorprende al mostrar lo grande que está su hija Elisabetta

27 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Marité Matus publicó unas fotografías de su paseo familiar a las montañas junto a Emiliano y Elisabetta, sus dos hijos menores con Arturo Vidal.

Las imágenes evidencian cuánto han crecido, especialmente la jovencita de trece años, a quien le falta poco para alcanzar a su mamá.

Las postales de Marité Matus con sus hijos

Marité Matus y sus hijos disfrutaron del clima frío y los paisajes naturales de lo que parece un complejo turístico de estilo alpino con restaurante y piscina, rodeado de vegetación, montañas y un lago.

Instagram @mariteematus

Antes de salir de casa la influencer posó frente al espejo con Emiliano, de 8 años, quien ya llega a la altura de los hombros de su madre.

Luego de ofrecer un vistazo a las instalaciones del lugar que visitaron, colgó una postal de los tres sobre un puente de madera en medio del bosque. Fue allí donde se notó que su hija adolescente está a pocos centímetros de alcanzar su estatura.

Emiliano y Elisabetta son los hermanos menores de Alonso "Monito" Vidal, de 17 años, todos fruto del anterior matrimonio de Matus con el jugador del Colo Colo.

Instagram @mariteematus

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