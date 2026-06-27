Desde el baño del avión: La rutina de skincare de Kika Silva durante un vuelo a México

27 jun. 2026 - 19:00 hrs.

La dedicación de Kika Silva por el cuidado de la piel no conoce de fronteras. Así quedó en evidencia en sus historias de Instagram, donde reveló cómo mantiene un rostro impecable incluso en sus viajes.

Durante su vuelo hacia México, donde trabaja como la imagen de una marca durante el Mundial de Fútbol 2026, la modelo grabó en el baño del avión su proceso para cumplir con su rutina de skincare.

Skincare exprés de Kika Silva en un avión

"Más allá de que mi rostro se vea mal, me siento mal", confesó Silva en su registro, donde admitió que, antes de partir a Guadalajara, tuvo una ajetreada jornada laboral que la dejó exhausta.

Instagram @kikasilvas

Para disimular el cansancio y disminuir la inflamación, optó por frotar suavemente algunos cubos de hielo sobre su piel, con mayor énfasis en el contorno de los ojos. Confirmó que, para ella, este es "el truco que no falla".

Kika luego realizó su rutina de skincare con varias muestras que obtuvo durante un evento. Entre los productos de Christian Dior que empleó, destacaron un limpiador facial y un blush que le ayudó a refrescar su apariencia.

De esta manera, la también conductora de televisión demostró su compromiso para mantenerse impecable y radiante en todo momento, sobre todo durante la época de la fiebre mundialista.

Instagram @kikasilvas

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