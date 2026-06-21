Vestidas de negro y con detalles de encaje: María Alberó y Pampita hacen "match" de estilo en Miami

21 jun. 2026 - 18:00 hrs.

María Alberó y Pampita protagonizaron un inesperado reencuentro en un exclusivo restaurante de Miami. Se trató de una animada velada grupal en la que ambas modelos lucieron elegantes vestidos a juego.

Actualmente, las dos se encuentran en la ciudad estadounidense por el Mundial de Fútbol 2026. Mientras Alberó acompaña a Iván Zamorano en su labor como comentarista deportivo, Pampita cumple compromisos profesionales con la televisión argentina.

Looks de María Alberó y Pampita

María lució un vestido negro de tirantes con escote corazón y detalles de encaje en el torso y su larga falda. Esta pieza la complementó con un cinturón marrón ancho de hebilla dorada, zapatos de tacón y unos maxiaros negros.

Instagram @mariaalbero_oficial

Por su parte, Pampita optó por un vestido negro largo y ajustado de satén con tirantes finos y escote redondo, decorado con algo de encaje, un look que resaltó su figura de forma sobria y sofisticada.

Este "match" de estilo, que quedó en evidencia en sus historias de Instagram, demostró la amistad y complicidad que comparten entre ambas, aun en medio de sus ocupaciones.

Instagram @mariaalbero_oficial

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