Pailita cuenta la historia del felino que adoptó hace un año y alegra su hogar: "Para mí fue una bendición"

27 jun. 2026 - 10:00 hrs.

A inicios de abril Pailita expresó su pesar por la muerte del perrito que fue su fiel compañero durante más de 17 años. Pero el cantante urbano no quedó solo en su hogar, pues un año atrás había llevado un gatito a vivir con él.

Inicialmente, el artista publicó en sus historias de Instagram una selfie en la que se le veía reposar en la cama con el minino. "Con mi puma", escribió sobre la postal, para luego relatar cómo fue que adoptó a la mascota.

La historia del gatito de Pailita

"Muchos no saben la historia de ese gatito, pero este gato yo me lo traje a Arica una vez que fui a un show", relató en un video Carlos Javier Raín Pailacheo -nombre real de Pailita-.

"Lo encontré en el hotel y me siguió hasta la pieza. Y para mí fue una bendición que este gato haya llegado, porque igual vivo solo acá en la casa y él me apaña todo el día", agregó.

Instagram @pailita.k7k

El intérprete recordó que al verlo por primera vez, le llamó la atención lo bonito que era el gato. Tanto, que la recepcionista le dijo que podía llevárselo.

"Después subí al ascensor y me empezó a seguir y yo miré para ver si alguien estaba pendiente del gato, para ver si estaba alguien preocupado, pero nadie. Me siguió a la pieza, estuvo toda la noche conmigo, me fui para el show y cuando volví, ahí estaba", detalló.

A esas alturas, el felino se había ganado su simpatía, por lo que preguntó si en verdad se lo podía llevar y la respuesta fue afirmativa.

"Después de tres días me lo traje, obviamente cuando llegó estaba más flaquito, estaba más pequeño, yo ya lo tengo casi un año ya. Y aquí anda, nos alegra todo acá en la casa", expresó.

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