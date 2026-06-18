Alexis Sánchez comparte video de su infancia y recuerda el día que dejó Tocopilla: "Valió la pena el esfuerzo"

18 jun. 2026 - 11:30 hrs.

La reciente visita de Alexis Sánchez a su natal Tocopilla lo hizo rememorar su adolescencia, cuando partió para cumplir sus sueños de convertirse en un gran futbolista.

A sus 37 años, el "niño maravilla" tiene un palmarés que incluye, entre otros logros, dos campeonatos de la Copa América y uno de La Liga española en su época con el Barça.

Ahora que es padre de familia junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova y su pequeña hija Bela, el deportista expresa su agradecimiento a la tierra que lo vio nacer.

El video del recuerdo de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez publicó un video que inicia con imágenes suyas cuando era un niño pequeño y termina con una postal de su hija mirando el mar tocopillano y el horizonte. En su registro, el jugador además resaltó los maravillosos paisajes de la ciudad costera. "Agradecido de Dios y de la vida que he tenido", escribió inicialmente.

Instagram @alexis_official1

"Recuerdo cuando salí a los 15 años de casa y hoy saliendo de Tocopilla ya más grande, miré hacia adelante viendo los ojos de mi hija sonriendo y Tocopilla a mi espalda y me dije 'valió la pena el esfuerzo'", expresó.

Luego resaltó que pasó de "ser un simple niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol", a "competir con los mejores del mundo".

Por último, dejó un mensaje lleno de esperanza: "Todavía me quedan muchos capítulos que escribir. Esto recién comienza".

El post inspiró a sus seguidores a escribir comentarios llenos de admiración, como: "De su humildad, saltó al exito"; "El mejor jugador de Chile, indiscutible"; "¡Es increíble todo lo que luchaste por soñar! Ejemplo a seguir".

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